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Pendik'te İşyerine Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

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Pendik ilçesinde bir işyerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda işyerinde bulunan 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Pendik'te bir işyerine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda işyerinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay, İstanbul'un Pendik ilçesi, Kurtköy Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı üzerinde geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kafe olarak işletilen bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bilinmeyen bir nedenle silahla ateş edildi. Mermiler işyerinde bulunan dört kişiye isabet ederken, şüpheli şahıslar olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı. Emniyet şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına alan polis ekipleri, silahlı saldırı olayına ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

istanbul 3-sayfa Pendik Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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