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Pendik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

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İstanbul Pendik'te bir inşaatın 6'ncı katından düşen N.Ö. adlı işçi, olay yerinde hayatını kaybetti. Düşme nedeninin henüz belirlenmediği olayda, inşaatın sorumlu müteahhidi ifadesi için çağrıldı.

Pendik'te inşaatın 6'ncı katından düşen işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Pendik'te inşaatta çalışan işçi, 6'ncı kattan zemin kata düşerek hayatını kaybetti. İşçinin cenazesi, inşaatta yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla götürüldü.

Olay, Pendik'te Kavakpınar Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir inşaatta saat 16.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre inşaatta çalışan N.Ö. adlı işçi 6'ncı katta çalıştığı esnada, henüz bilinmeyen nedenle inşaatın zemin katına düştü. Düşen işçiyi fark eden diğer işçilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından N.Ö.'nün cenazesi, cenaze aracına koyularak götürüldü. Öte yandan inşaatın sorumlu müteahhidinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldığı öğrenildi.

Pendik'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa

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