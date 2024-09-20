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Pendik'te İnşaat İşçisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Pendik'te İnşaat İşçisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
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Pendik'te bir inşaatta çalışan N.Ö., 6. kattan düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından müteahhit polis merkezine çağrıldı.

Pendik'te çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Pendik'te Kavakpınar Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde bulunan 8 katlı bir inşaatta saat 16.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, N.Ö. adlı işçi, 6. katta çalıştığı esnada, henüz bilinmeyen nedenle inşaatın zemin katına düştü. Düşen işçiyi fark eden diğer işçilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede N.Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından N.Ö.'nün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan inşaatın sorumlu müteahhidinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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