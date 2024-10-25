Pendik'te İnşaat Alanında Beton Hortumu Patladı, 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Pendik'te inşaat alanına beton döken beton pompası aracının hortumu patladı. Patlama sonucu kaldırımda bulunan 2 yaşındaki çocuk ve annesinin üzerine çimento döküldü.

Olay, Pendik Millet Caddesi üzerinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki inşaat alanına çimento döken beton pompa aracının hortumu patladı. O sırada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki çocuğun üzerine aracın hortumunun patlaması sonucu çimento döküldü. Anne ve çocuğu baştan aşağı betona bulanırken, mağdur annenin şikayetçi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL