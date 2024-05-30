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Pendik'te İki Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Pendik'te bulunan 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Pendik'te iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, binada büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Pendik Göçbeyli Köyü'nde bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında

henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yükselen yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önleme alırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın sonrası binada büyük çapta maddi hasar oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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