Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te iki kardeş arasında kavga: Babaları ortalığı ayağa kaldırdı

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te iki kardeş arasında kavga: Babaları ortalığı ayağa kaldırdı

Pendik'te iki kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Pendik'te iki kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kardeşlerden birinin silah doğrulttuğu kavgayı duyarak olay yerine gelen ve ortalığı ayağa kaldıran babaları, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Esenyalı Mahallesi Necbettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Y. ile kardeşi Emircan Y. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emircan Y. cebindeki silahı ağabeyine doğrultarak tehditler yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayı duyarak gelen kardeşlerin babası ise ortalığı ayağa kaldırdı. Saldırgan tavırlar sergileyen baba, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Çocuğunun üstüne yürüyerek bağıran adam polis ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kardeşine silah doğrultan şahsın bağırarak küfür ettiği, babalarının ise polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title