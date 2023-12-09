Üye Girişi
Haberler

Pendik'te İETT otobüsü otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsü, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pendik'te trafik kazası: İETT otobüsü araca çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsü park halindeyken yola çıkan bir araca çarptı. Kaza da araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Aydın Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 34 TP 9903 plakalı İETT otobüsü, park halindeyken yola çıkmak isteyen Barış Usta'nın kullandığı 34 AC 7636 plakalı araca çarptı. Kaza da araç sürücüsü Barış Usta hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik İETT İstanbul Trafik Kaza 3. Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Lig maçları nereden izlenir? Trendyol Süper Lig maçları hangi platformda yayınlanıyor? Keçiören Belediyesi hangi parti? Keçiören Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Keçiören Belediye başkanı kimdir? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Galatasaray Basket maçı ne zaman? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title