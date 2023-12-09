Pendik'te İETT otobüsü otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı

Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsü, park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pendik'te trafik kazası: İETT otobüsü araca çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsü park halindeyken yola çıkan bir araca çarptı. Kaza da araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İstanbul Pendik İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Aydın Yolu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 34 TP 9903 plakalı İETT otobüsü, park halindeyken yola çıkmak isteyen Barış Usta'nın kullandığı 34 AC 7636 plakalı araca çarptı. Kaza da araç sürücüsü Barış Usta hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu sağlık ekiplerine bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.