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Pendik'te İETT Otobüsü Kazası Sonucu Yıkılan Bina Mağdurları İBB'ye Tepki Gösterdi

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Pendik'te İETT otobüsünün çarpması sonucu hasar alan ve yıkılan binanın sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmediği gerekçesiyle İBB'ye tepki göstermek için eylem yaptı.

Pendik'te İETT otobüsünün çarpması nedeniyle hasar alan ve sonrasında yıkılan binanın sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmediği gerekçesiyle İBB'ye tepki göstermek için olay yerinde bir araya gelerek eylem yaptı.

Pendik'te Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi'nde 7 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, seyir halindeki İETT otobüsü önce elektrikli kasalı yük taşıma motosikletine, ardından 4 katlı binanın girişindeki berber dükkanına çarptı. Kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırılırken, binanın, otobüsün çarptığı kısımdaki kolonu hasar gördü. Elektrik, su ve doğal gazı kesilen bina tedbiren boşaltıldı. İETT otobüsünün vinç yardımıyla bölgeden kaldırılmasının ardından, bina iş makineleriyle yıkıldı.

Yıkımın üzerinden neredeyse 1 ay geçmesine rağmen, yaşadıkları mağduriyetin giderilmediğini iddia eden bina sakinleri yıkılan binanın önünde bir araya geldi. Bina sakinleri mağduriyetlerinin giderilmediği gerekçesiyle İBB'ye tepki gösterdi. Polis ekipleri de güvenlik önlemi almak amacıyla bölgeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Pendik Güncel Yaşam İETT

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