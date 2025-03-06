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Pendik'te Hırsızlık Alarmı: Makine Parçaları Çalındı

Pendik'te Hırsızlık Alarmı: Makine Parçaları Çalındı
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Pendik'teki bir makine üretim atölyesinin malzemeleri hırsızlar tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı ve hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Pendik'te makine parçaları üreten atölyenin malzemeleri hırsızlar tarafından işletmenin önünden çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi'nde gerçekleşti. Caddede bulunan bir makine üretim atölyesinin malzemeleri işletme önüne gelen iki şahıs tarafından araçlarına yüklenerek çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik güçlerince hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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