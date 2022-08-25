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Pendik'te hem drift yaptı, hem de kayda alan arkadaşının üzerine otomobilini sürdü

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te hem drift yaptı, hem de kayda alan arkadaşının üzerine otomobilini sürdü

Pendik'te gece saatlerinde bir sürücü otomobili ile drift yaptı.

Pendik'te gece saatlerinde bir sürücü otomobili ile drift yaptı. O anları ise arkadaşı cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Drift yapan sürücü o anları kayda alan arkadaşının üzerine otomobilini sürdü.

Pendik'te gece saatlerinde, bir sürücü boş yolda drift yapmaya başladı. O anları ise arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Drift meraklısı sürücü daha sonra otomobilini arkadaşının üzerine sürdü. Kısa süren o anların ardından sürücü arkadaşıyla birlikte bölgeden ayrıldı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kayda girmesinin ardından boş yolda drift yapmaya başladığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik 3. Sayfa Haberler

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