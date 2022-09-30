Pendik'te hafriyat kamyonu dehşeti: Işıkta geçti, araca çarpıp yola savruldu 3. Sayfa Haberleri Pendik Sahil'de kırmızı ışıkta geçen moloz yüklü hafriyat kamyonu, yol üzerinde dönüş yapmaya çalışan otomobile çarparak orta refüje savruldu, yan yattı. Pendik Sahil'de kırmızı ışıkta geçen moloz yüklü hafriyat kamyonu, yol üzerinde dönüş yapmaya çalışan otomobile çarparak orta refüje savruldu, yan yattı. Kaza sonrası molozlar yola dökülürken trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, saat 13.00 sıralarında Pendik Sahil'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 AFB 762 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Muhammed Salih Çin, kırmızı ışıkta geçtiği sırada yol üzerinde U dönüşü yapmaya çalışan Murat Tunçtan idaresindeki 55 ÜC 105 plakalı Ford marka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu sürücüsü bariyerlere savrularak yan yattı. Kamyonetin kasasındaki molozlar yola savruldu. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken sahil yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine getirilen iş makinesi yola dökülen molozları kaldırdı. Trafik yeniden normale döndü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Muhammed Salih Tragger Pendik 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Pendik'te hafriyat kamyonu dehşeti: Işıkta geçti, araca çarpıp yola savruldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.