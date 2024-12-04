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Pendik'te Hafif Ticari Araç Yangını Trafiği Olumsuz Etkiledi

Pendik'te Hafif Ticari Araç Yangını Trafiği Olumsuz Etkiledi
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Pendik'te TEM otoyolunda seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, yolun bir süreliğine tek şeride düşmesine neden oldu. Yangın kontrol altına alınırken, sürücü yara almadan kurtuldu.

Pendik'te TEM otoyolunda seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Yangın sebebiyle TEM otoyolu Kocaeli istikametinde trafik akışı bir süreliğine tek şeride düşürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Pendik TEM otoyolu Kocaeli istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın motor bölümünden belirlenemeyen bir nedenle alevler çıkmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü olaydan yara almadan kurtuldu.

Yangın sebebi ile TEM otoyolu Kocaeli istikametinde trafik akışı bir süreliğine tek şeride düşürüldü ve bu durum yoğun trafiğe sebep oldu. Yanan araç olay yerinden kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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