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Pendik'te Fabrikada Yangın Çıktı

Pendik'te Fabrikada Yangın Çıktı
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Pendik'te bir palet fabrikasında çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Pendik'te paletlerin bulunduğu bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Pendik ilçesine bağlı Ramazanoğlu Mahallesi'nde, paletlerin olduğu belirtilen bir fabrikada saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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