Pendik'te Fabrika Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahaleye Devam Ediyor

Pendik'te fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürdürüyor

İSTANBUL - Pendik'te paletlerin bulunduğu bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Pendik ilçesine bağlı Ramazanoğlu Mahallesi'nde, paletlerin olduğu belirtilen bir fabrikada saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.