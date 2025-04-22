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Pendik'te Fabrika Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahaleye Devam Ediyor

Pendik'te Fabrika Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahaleye Devam Ediyor
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Pendik, Ramazanoğlu Mahallesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Pendik'te fabrika yangını: Ekiplerin müdahalesi sürdürüyor

İSTANBUL - Pendik'te paletlerin bulunduğu bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Pendik ilçesine bağlı Ramazanoğlu Mahallesi'nde, paletlerin olduğu belirtilen bir fabrikada saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - 3.Sayfa
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