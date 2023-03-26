Pendik'te eski iş yerini yakarak zarar vermek isteyen şahıs kameraya yansıdı

Emniyet ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli şahıs yakalandı

İSTANBUL - Pendik'te eski iş yerini yakarak zarar vermek isteyen şahıs emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. "Mala zarar verme" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerin ardından şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

Pendik'te geçtiğimiz Cumartesi günü Şeyhli Mahallesi'nde bulunan eski iş yerine giderek yakmaya çalışan A.H.K., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu, şahsın içerisinde kolonya pamuk ve peçete bulunan şişeyi ateşle yakarak fırlattığı ve işyerine zarar vermeye çalıştığı, daha önce aynı işyerinin bir çalışanı olan ve alkol sorunları nedeniyle işten çıkarılmış olan A.H.K. isimli şahsın olayı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, şahsın ikamet adresi olan Kavakpınar Mahallesi'ndeki adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde A.H.K isimli şüpheli şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, bir adet ruhsatsız tabanca ve 29 adet fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan A.H.K. isimli şüpheli şahıs, "Mala zarar verme" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.