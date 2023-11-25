Pendik'te Eşini Silahla Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Pendik'te bir kişinin eşini silahla vurarak öldürdüğü olayda zanlı gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Pendik'te eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Fatih Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir kişinin karısını silahla vurduğu ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.
Olay yerine sevk edilen ekipler, eşi Y.L (30) tarafından silahla vurulan İ.L'nin (28) hayatını kaybettiğini belirledi.
Zanlı Y.L, olayda kullandığı silahla aynı adreste gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa