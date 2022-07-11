Pendik'te dükkana giren hırsızlar 95 bin TL'lik elektronik malzeme çalıp kaçtı

Pendik'te bulunan ve bayramdan sonra açılışı gerçekleştirilecek bir kasap dükkanını gözüne kestiren hırsızlar, gece saatlerinde kapının kilidini kırıp dükkana girdi. Yaklaşık değeri 95 bin TL olan ekran, diskler, görüntü kayıt cihazları gibi elektronik cihazları çalan iki şahıs koşarak kaçtı. Şahısların dükkana geldikleri ve çaldıkları eşyalarla kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü saat 03.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, gece saatlerinde kasap dükkanının önünden geçen iki şahıstan biri dükkanın kapısına yönelirken diğeri de çevreyi kolaçan etmek için çevrede bir süre gezdi. Kapı kilidini kırarak içeri giren şahsın ardından beraberindeki şahıs da dükkana girerek hırsızlık yaptı. Dükkan içerisinde bulunan, güvenlik kamerası sistemi ve çeşitli işlemlerde kullanılan ekran, el aletleri, kayıt cihazları, diskler gibi elektronik cihazları alan şahıslar çaldıkları eşyalarla koşarak uzaklaştı. Bayram ziyareti sonrası dükkanın önünden geçen Oğuz Orkide, dükkan kapsındaki kilidin kırık olduğunu görünce hırsızlık yaşandığını anladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Olay 03.51'de başlıyor. 04.11 sıralarında eşyaları alıp kaçıyorlar"

Bayramdan sonra açılışı yapılacak olan dükkanda yaklaşık 95 bin TL zarara uğradıklarını belirten Orkide, dükkanın yakınında bulunan bir güvenlik görevlisine, olayı fark etmemesi nedeniyle tepkisini dile getirdi. Hırsızlık hakkında konuşan Oğuz Orkide, "Cuma günü akşam saat 10'da Şile'den geldim. Şile'den geldikten sonra malzemelerimi ve el aletlerimi dükkana koydum. Saat on buçuk gibi de dükkanı kilitleyip evime gittim. Ertesi günü sabah, bayramın birinci günü saat öğlen 1 civarı kardeşimin yanına, mezarlığa gittim. Dükkanın önünden geçince asma kilidin kırık olduğunu görünce beynimden kaynar sular döküldü. İçeriye girdiğimde televizyon ve el aletleri, elektronik cihazlar, kayıt cihazları, disklerin vesaire her şeyin çalındığını görünce direkt polisi aradım. Oradan olay yeri inceleme ekibi geldi buraya. Parmak izlerini aldılar. Çünkü cihazımızı aldıkları için kamera kaydına erişemedik. Kuaförün kamerasının yardımıyla, kamera kayıtlarından eşkalleri belirlenmek üzere kayıtlar alındı emniyete verildi.

Gece saat 03.51'de geliyorlar. İlk önce kapıyı yokluyorlar. Bir tanesi sitenin güvenliği dediğimiz güvenliğe doğru gidiyor. Güvenliğe sorduğumuzda da 'biz gece boyunca devriye attık olayı görmedik' diyorlar. Kamera kayıtlarında adamın oraya kadar, kulübesine kadar gittiği görülüyor. Olay 03.51'de başlıyor. 04.11 - 04.12 sıralarında eşyaları alıp kaçıyorlar. Yani aşağı yukarı on beş, yirmi dakika adamlar bu civarlarda dolanıyorlar. Bir tanesi dükkanın içine giriyor. Bir tanesi güvenliğin oraya doğru gidiyor. Herhalde etrafı gezinip, bakınmak için. Ondan sonra haber veriyor, diğeri de geliyor içeri giriyor. Çaldıklarını alıp kaçarak geldikleri yöne doğru geri gidiyorlar. 90 - 95 bin TL zararımız var. Bayramdan sonra açılışımız vardı, gene açılışı gerçekleştirmede herhangi bir sıkıntımız eksikliğimiz yok ama bu şekilde verilen zarar az bir bütçe değil sonuçta" dedi.

Hırsızların dükkana yaklaşıkları anlar ve çaldıkları eşyalarla beraber koşarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa