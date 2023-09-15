Pendik'te düğün salonu önünde yaşanan park kavgasında 4 kişi yaralandı

Pendik'te bir düğün salonu önünde çıkan park tartışması kavgaya dönüştü ve 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pendik'te bir düğün salonu önünde yaşanan park kavgasında 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.00 sularında Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir düğün salonunun önünde başlayan park tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL