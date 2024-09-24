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Pendik'te Düğün Konvoyuna Cezalar Kesildi

Pendik'te Düğün Konvoyuna Cezalar Kesildi
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Pendik'te yaptığı düğün konvoyuyla trafik akışını engelleyen sürücüler toplamda 19 bin 125 TL idari para cezası aldı. Emniyet, trafik güvenliğini tehlikeye sokan araç sahipleri hakkında soruşturma başlattı.

Pendik'te düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler hakkında toplamda 19 bin 125 TL idari para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, trafik kurallarına uymayarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan şahısların belirlenmesine yönelik Pendik ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. 22 Eylül 2024 günü Kavakpınar Mahallesi Egemenlik Caddesi üzerinde düğün konvoyu yaptığı belirlenen araçların trafik akışını engellediği ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Plaka bilgilerinden tespit edilen S.K., H.B., M.B., O.Y. ve F.C. isimli şahıslar yakalandı.

Yakalanan şahıslara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Taşıt yolu üzerinde tehlikeli hareketlerde bulunmak', 'Araçlar arasında güvenli açıklık bırakmamak', 'Yol üzerinde duraklama yapmak' maddelerinden toplam 19 bin 125 TL idari para cezası verildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" maddesinden soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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