Pendik'te doğal gaz borusu patladı, çıkan alevler nedeniyle iki katlı bina tahliye edildi

İSTANBUL - Pendik'te bir binanın giriş katında bulunan doğal gaz borusu patladı. Yükselen alevler nedeniyle iki katlı bina tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay, saat 01.40 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, Yüce Sokak üzerinde bir binanın giriş katında yaşandı. İddiaya göre, binanın giriş katından geçen doğal gaz borusu sebebi bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı. Çıkan alevler bir anda büyüdü. Çıkan sesler nedeniyle çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, binada bulunan kişiler de polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Apartmandaki doğal gaz hatlarını kontrol etmesi için olay yerine uzman ekipler çağırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.