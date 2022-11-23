Pendik'te depremi hisseden papağan kamerada 3. Sayfa Haberleri Pendik'te depremi hisseden papağan kameradaİSTANBUL Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pendik'te depremi hisseden papağan kamerada İSTANBUL Düzce'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedilirken, Pendik'te depremi önceden hisseden papağanın çırpınışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yapılan açıklamaya göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem Marmara Bölgesinde hissedilirken, İstanbul'da da hissedildi. Pendik'te ise evde bulunan bir papağanın depremi önceden hissettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında papağan yaklaşık 19 saniye boyunca kanatlarını çırptığı, kafesten kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul Pendik Deprem Düzce 3. Sayfa Haberler

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