Pendik'te Denize Düşen Kadın Kurtarıldı

Pendik'te denize düşen kadın bir vatandaş tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik sahilde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde gezinen G.K. isimli bir kadın dengesini kaybederek denize düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlardan biri kadını kurtarmak için hemen denize atladı. Denizde sürüklenen kadının yanına yüzerek giden şahıs, kadını kurtararak kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri G.K.'yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, denize düşen kadının kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL