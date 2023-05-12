Pendik'te darp ettikleri şahsı zorla araca bindirmeye çalışan 3 şüpheli yakalandı

Pendik'te sokak ortasında bir şahsı darp ederek zorla araca bindirip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Pendik'te sokak ortasında bir şahsı darp ederek zorla araca bindirip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Olayın taraflar arasında yaşanan bir alacak verecek meselesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Pendik'te Yenimithatpaşa Caddesi üzerinde yaya olarak seyreden B.A. isimli şahsın farklı araçlardan inen 3 şahıs tarafından darp edildi ve zorla araca bindirilmeye çalışıldı. O esnada cadde üzerinde bulunanlar araya girerek şahısları ayırdı. Olay sonrasında şüpheli şahıslar araçlarına binerek uzaklaştı.

Şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirenlerin B.K., K.S.K. ve K.Ö. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheliler aynı gün yakalandı. B.K. isimli şahsa yapılan sorgulamada olayı alacak verecek meselesinden dolayı gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, 12 Mayıs tarihinde "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL