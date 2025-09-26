Pendik'te Cinayet Davasında Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırarak cesedi çöp konteynerlerine atan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Bilal Dilek "canavarca hisle veya eziyet çektirme suretiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs 2024 tarihinde öldürdüğü 79 yaşındaki Nihat Salih'in cesedini parçalayarak 4 farklı çöp konteynerine attığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Bilal Dilek'in (39) yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Dilek ile müştekiler ve müşteki avukatları katıldı.

"Olay günü evde bile değildim"

Mahkemede savunma yapan Sanık Bilal Dilek, "Olayla benim yakından uzaktan alakam yoktur. Ben öldürmedim. Olay günü evde bile değildim. Ben saat 8.00'de işe gittim, ertesi gün eve geldim. Yalan söylemiyorum, doğruları konuşuyorum" şeklinde konuştu.

Kararı açıklayan mahkeme, Bilal Dilek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirme suretiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. - İSTANBUL