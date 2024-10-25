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Pendik'te Çimento Hortumu Patladı: 2 Yaşındaki Çocuk ve Annesi Yaralandı

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Pendik'te inşaat alanında beton döken mikserin hortumunun patlaması sonucu 2 yaşındaki çocuk ve annesi çimentoya bulandı. Anne, olay sonrası şikayette bulundu.

Pendik'te mikser aracının hortumu patladı: 2 yaşındaki çocuk ve annesi çimentoya bulandı

İSTANBUL - Pendik'te inşaat alanına beton döken beton pompası aracının hortumu patladı. Patlama sonucu kaldırımda bulunan 2 yaşındaki çocuk ve annesinin üzerine çimento döküldü.

Olay, Pendik Millet Caddesi üzerinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki inşaat alanına çimento döken beton pompa aracının hortumu patladı. O sırada kaldırımda yürüyen anne ve 2 yaşındaki çocuğun üzerine aracın hortumunun patlaması sonucu çimento döküldü. Anne ve çocuğu baştan aşağı betona bulanırken, mağdur annenin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Pendik'te Çimento Hortumu Patladı: 2 Yaşındaki Çocuk ve Annesi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE SERTDEMİR - 3.Sayfa

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