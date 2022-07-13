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Pendik'te çaldıkları otomobille kaçarken dehşet saçtılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pendik'te çaldıkları otomobille kaçarken dehşet saçtılar Motokuryeye çarpan çalıntı araç, demir bariyerlere saplandı Pendik'te çaldıkları otomobille polisten kaçtıkları sırada kırmızı ışıkta durmayan şüpheliler, önce seyir halindeki motokuryeye çarptı, ardından demir bariyerlere saplandı.

Pendik'te çaldıkları otomobille kaçarken dehşet saçtılar

Motokuryeye çarpan çalıntı araç, demir bariyerlere saplandı

İSTANBUL - Pendik'te çaldıkları otomobille polisten kaçtıkları sırada kırmızı ışıkta durmayan şüpheliler, önce seyir halindeki motokuryeye çarptı, ardından demir bariyerlere saplandı. Motokuryenin yaralandığı korkunç kazada, otomobilde bulunan ve hafif yaralanan şüpheli şahısların ise olay yerinden kaçmaya çalıştıkları görüldü.

Kaza, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Yolu, havalimanı istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tofaş marka otomobili çalan 3 şahıs, çalıntı araçla polislerden kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sırasında kırmızı ışıkta geçen şahıslar, seyir halindeki motosikletli kuryeye çarptı. Ardından çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden hırsızlık şüphelisi, demir bariyerlere girdi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, motokurye ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralanarak yola savrulan motokuryenin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı motokurye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobilde bulunan ve hafif yaralanan şüpheli şahısların ise olay yerinden kaçmaya çalıştıkları görüldü. Polis ekiplerinin şüphelileri yakaladığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur - 3. Sayfa

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