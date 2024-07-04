Pendik'te Boşanma Aşamasındaki Eşini Silahla Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Pendik'te boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla vurarak öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi. İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Safiye Bıçak, boşanma aşamasında olduğu eşi Vedat Bıçak tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Pendik'te boşanma aşamasındaki eşinin sokak ortasında silahla vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul'un Pendik ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde geçtiğimiz gün, 2 çocuk annesi Safiye Bıçak (49), boşanma aşamasında olduğu eşi Vedat Bıçak (50) tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Vedat Bıçak adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL