Pendik'te bir kadın erkek şahsı sokak ortasında darp etti

Pendik'te bir çift, sokak ortasında kavga etti.

Pendik'te bir çift, sokak ortasında kavga etti. Kadın şahıs tartıştığı erkeğe defalarca tokat attı. O anlar vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe gece saatlerinde Pendik'te Yeni Mahallede meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında bir çift arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışmanın büyümesiyle kadın şahıs erkek şahsa hakaretler savurdu, tokat attı. Uzun süre sokak ortasında tartışan çift bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL