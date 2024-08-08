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Pendik'te İETT otobüsü binaya çarptı, hasarlı bina güçlendirildikten sonra çekici yardımıyla kaldırıldı

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Pendik'te bir İETT otobüsü binaya çarparak hasara sebep oldu. Binanın güçlendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra, otobüsün kaza alanından kaldırılması için çekici yardımıyla 24 saat sonra çalışmalara başlandı.

Pendik'te binaya çarparak hasara sebep olan İETT otobüsünün, binaya yapılan güçlendirme çalışmalarının ardından çekici yardımıyla kaza alanından 24 saat sonra kaldırılma çalışmaları başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pendik İETT Ulaşım Yerel Haberler 3.Sayfa Haberler

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