Pendik'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

Pendik'te iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 1 kişinin yaralandığı olayda polis, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Eli bıçaklı olan bir şahıs koşarak karşı gruptan birine bıçakla saldırdı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, bıçaklama anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, polis kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL