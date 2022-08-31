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Pendik'te beslediği kediye şiddet uygulayan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te beslediği kediye şiddet uygulayan şahıs yakalandı

Pendik'te evinde beslediği kediye şiddet uygulayan ve o anları cep telefonu ile kayda alan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Pendik'te evinde beslediği kediye şiddet uygulayan ve o anları cep telefonu ile kayda alan bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahsa 2 bin 43 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, geçen cuma günü Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi. Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

Yaşanan olaydan sonra harekete geçen polis ekipleri kediye şiddet uygulayan M.S.İ. isimli şahsı Pendik'te yaşadığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.S.İ. isimli şahıs "5199 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beslediği kediyi boğmaya çalışan şahsa "Hayvanları Koruma Kanunu" çerçevesinde 2 bin 43 lira idari para cezası işlemi uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik 3. Sayfa Haberler

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