Pendik'te bayram sabahı şüpheli ölüm

İSTANBUL Pendik'te bayram sabahı genç vatandaş kaldırımda ölü bulundu. Genç adamın cesedi yapılan inceleme sonrası Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Pendik'te Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. adlı vatandaşı yerde hareketsiz bir şekilde gören mahalle sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Söz konusu adrese polis, ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontroller sonrasında D.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası D.K.'nın cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine morguna kaldırıldı. Ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.