Pendik'te Baba ve Engelli Oğluna Silahlı Saldırı: Şahıs Serbest Kalınca Tepki

Pendik'te işe giden baba ve engelli oğluna silahla saldıran şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay cezaevinde kalan şahıs kararla birlikte tahliye edildi. Şahsın serbest kalmasına tepki gösteren baba ve oğul, hala tehdit aldıklarını ve güvende olmadıklarını belirtti. Ayrıca engelli gencin vücudunda isabet eden iki kurşundan birinin, doktorların müdahalesi rağmen çıkarılamadığı öğrenildi.

Olay, Pendik'te geçtiğimiz Şubat ayında meydana geldi. İddiaya göre, 2 aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden anlaşmazlık vardı. Olay günü Bülent A. isimli şüpheli şahıs, işe giden engelli genç Enes Keleş ve babası Nazır Keleş'e kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan engelli genç yaralanırken, silahlı saldırgan Bülent A. olay yerinden kaçtı. Baba Nazır Keleş ise şans eseri saldırıdan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri saldırganı yakaladı. Vücuduna baldırından ve belinden mermi isabet eden Enes Keleş'in belinden giren mermi doktorların müdahalesine rağmen vücudundan çıkarılamadı. Saldırı öncesinde bedensel engeli olan Keleş, silahlı saldırıya uğraması ve merminin vücudunda kalmasından dolayı hareketlerinin daha da kısıtlandığını belirtti.

Olayın ardından tutuklanan ve yargılanan şahıs, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 ay cezaevinde kalan şahıs kararla birlikte tahliye edildi. Silahlı saldırganın yargılandığı dava ise istinafa taşındı. Keleş ailesi, kendilerine silahla saldıran şahsın 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmasına tepki gösterdi. Aile, karşı tarafından kendilerine hala tehditlerde bulunduğunu ve kendilerini güvende hissetmediklerini belirtti.

Baba Nazır Keleş, "Biz sabah işe gidiyorduk oğlumla beraber, bunlar bize pusu kurdular. Oğlum engelli olduğu için ayaklarını kaldıramadı iki kurşun isabet etti. Biri baldırından biri belinin arkasından. Arkadan gelen mermi vücutta kaldı ömür boyu o mermi ile gezecek. Bir hafta sonra teslim oldu ama 3 ay yatıp çıktı. 3 ay yatıp çıkması nasıl bir adalet. Sen kurşun yağdırmışsın. Şu an dava devam ediyor ama adam tutuksuz yargılanıyor. 4 sene 2 ay hapis cezası aldı ama şu an dışarıda geziyor. Yarın öbür gün aynı kurşunların bize gelmeyeceğinin garantisini kim verebilir. Uzaklaştırma kararı aldım, bunlar bizi rahatsız ediyorlar. Oğlumun engelli olduğunu bile bile ateş etti. Kızıma zaten 'abine sıkacağım' demiş, kızım da ondan sonra evi terk etti" dedi.

Yaralanan Enes Keleş ise, "Babamla işe giderken bize pusu kurdular. Önce babama sonra bana ateş ettiler. Bana iki kurşun isabet etti biri baldırıma biri belime. Ani refleks göstermeseydim kurşun belki daha yukarı isabet edecekti, hayatı tehlikem olacaktı. Olay sonrasında maddi manevi ve psikolojik olarak çok yıprandık. Hala olayın etkisindeyim. Bu şahsın serbest bırakılması beni çok etkiledi. Hala yaralarımı tam saramamışken bir de bu olay yaşanınca psikolojik olarak daha çok etkilendim. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Şu an dışarıda ve hala tehditler yağıyor, bizi hala tehdit ediyorlar. Bana ilk ateş edilen mermi belimde şu an. Onu ömür boyu taşıyacağım. 26 yaşında bir genç olarak kurşunla hayatıma devam etmek zorunda kaldım. Çok ağrılı sancılı bir tedavi süreci geçirdim, hem ailem hem ben çok sancılı ve zor dönem geçirdik" diye konuştu. - İSTANBUL