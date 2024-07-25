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Pendik'te Askere Konvoy Tehlikesi: 103 Bin TL Para Cezası

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Pendik'te asker konvoyu oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 sürücü ve havaya rastgele ateş eden bir şahıs hakkında toplamda 103 bin lira para cezası kesildi.

Pendik'te asker konvoyu oluşturarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 sürücü ve havaya rastgele ateş eden bir şahıs hakkında toplamda 103 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 22 Temmuz 2024 tarihinde Pendik ilçesi Selahattin Eyyübi Caddesi üzerinde asker konvoyu oluşturarak trafiğin olağan akışını aksatan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahısları ve konvoy sırasında havaya rastgele ateş açan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

8 kişiye toplamda 103 bin lira ceza

Kimlikleri tespit edilen S.Ş., C.P.Y., T.E.Y., O.Y., Ö.F.E., R.T.M., M.B.E. isimli araç sürücüleri ile motosikletin yolcu kısmında oturan R.F.B. isimli şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 'Konvoy yapmak', 'Yakın takip', 'Duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak', 'Saygısızca araç kullanmak', R.T.M., T.E.M. ve M.B.E. isimli şahıslara 'Ehliyetsiz araç kullanmak', O.Y. isimli şahsa 'Muayenesiz araç kullanmak', R.F.B. isimli şahsa 'Kask takmamak' maddelerinden toplam 86 bin 401 TL trafik cezası kesildi. T.E.Y. ve R.F.B. isimli şahsa 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 16 bin 644 TL olmak üzere toplamda 103 bin 45 TL idari para cezası uygulandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında TCK 179/2 maddesinden adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Pendik 3.Sayfa Güncel Haberler

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