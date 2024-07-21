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Pendik'te asker eğlencesinde caddeler trafiğe kapandı

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Pendik'te asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Sülüntepe ve Kavakpınar mahallerinde bulunan bazı caddeleri otomobilleri ile kapatarak eğlendiler. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te asker eğlencesinde caddeleri trafiğe kapattılar

İSTANBUL - Pendik'te asker uğurlamak için bir araya gelen vatandaşlar, Sülüntepe ve Kavakpınar mahallerinde bulunan bazı caddeleri otomobilleri ile kapatarak eğlendiler. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul'un Pendik İlçesi'nde Sülüntepe ve Kavakpınar Mahallelerinde akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, asker uğurlamak için bir araya gelen bir grup genç oluşturdukları konvoy ile Sülüntepe ve Kavakpınar mahallerinde bazı caddeleri araç trafiğine kapatıp, korna ve müzikler eşliğinde eğlendiler. Daha sonra otomobillerine binip konvoy halinde caddeden ayrıldılar. Caddelerin kapalı kalmasından dolayı trafik yoğunluğu oluşurken, caddede eğlendikleri anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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