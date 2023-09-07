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Pendik'te Asker Eğlencesi: Alt Geçit Trafiğe Kapatıldı, Pompalı Tüfekle Ateş Edildi

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te bir grup asker eğlencesi yaparken alt geçidi trafiğe kapattı ve dans ederek eğlendi. Aynı zamanda ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş ettiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te asker eğlencesi yapan grup, bir yandan alt geçidi trafiğe kapatıp dans ederek eğlendi, bir yandan ise ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde bir grup, sokakta asker eğlencesi düzenledi. Eğlenceye katılarak konvoy oluşturanlar tüneli kaparak müzik eşliğinde dans ederken, 1 kişi elinde pompalı tüfekle ortaya çıktı. Elindeki pompalı tüfekle peş peşe havaya ateş etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik 3. Sayfa Haberler

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