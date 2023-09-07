Pendik'te Asker Eğlencesi: Alt Geçit Trafiğe Kapatıldı, Pompalı Tüfekle Ateş Edildi

Pendik'te bir grup asker eğlencesi yaparken alt geçidi trafiğe kapattı ve dans ederek eğlendi. Aynı zamanda ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş ettiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te asker eğlencesi yapan grup, bir yandan alt geçidi trafiğe kapatıp dans ederek eğlendi, bir yandan ise ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde bir grup, sokakta asker eğlencesi düzenledi. Eğlenceye katılarak konvoy oluşturanlar tüneli kaparak müzik eşliğinde dans ederken, 1 kişi elinde pompalı tüfekle ortaya çıktı. Elindeki pompalı tüfekle peş peşe havaya ateş etti. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - İSTANBUL