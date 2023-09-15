Haberler

Pendik'te araç park etme meselesinden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te bir düğün salonunda araç park etme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te araç park etme meselesinden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki düğün salonuna gelenler ile esnaf arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Tragger Pendik 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

title