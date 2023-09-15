Pendik'te araç park etme meselesinden çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Pendik'te bir düğün salonunda araç park etme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.