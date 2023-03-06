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Pendik'te 'arabama sürttün' kavgası kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Pendik'te 'arabama sürttün' kavgası kameraya yansıdı

Pendik'te geri gelen bir otomobilin başka bir araca hafif şekilde çarpması sonucu araç sahipleri arasında kavga çıktı.

Pendik'te geri gelen bir otomobilin başka bir araca hafif şekilde çarpması sonucu araç sahipleri arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te Boşnak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü geri geri gelerek park etmek istediği sırada, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Kaza sonrasında otomobil sürücüleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek büyüdü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgaya mahalle esnafı müdahale ederek tarafları ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün aracını park ettiği esnada başka bir otomobile hafif şekilde çarptığı, iki taraf arasında kavga çıktığı ve mahalle esnafının müdahale ederek ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Mahalle sakinlerinden Ekrem Tamer, "Duyduğum kadarıyla bir arkadaş aracını park ederken başka bir arabaya dokunmuş. 'Kardeşim zararın neyse ödeyeyim' demiş. O da küfür ettiği için tartışma çıkmış. Esnaf ve vatandaşlar araya girmiş" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Pendik kavga 3. Sayfa Haberler

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