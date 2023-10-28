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Pendik'te Annenin Bıçakla Tehdit Edilip Para İsteyen Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul Pendik'te bir petrol istasyonunda meydana gelen kadına şiddet olayıyla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin annesini bıçakla tehdit edip para istediği ve darp ettiği belirlendi. Şüphelinin 16 suç kaydı olduğu tespit edildi.