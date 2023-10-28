Pendik'te Annenin Bıçakla Tehdit Edilip Para İsteyen Şüpheli Gözaltına Alındı
3. Sayfa Haberleri
İstanbul Pendik'te bir petrol istasyonunda meydana gelen kadına şiddet olayıyla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin annesini bıçakla tehdit edip para istediği ve darp ettiği belirlendi. Şüphelinin 16 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Pendik'te annesini bıçakla tehdit edip, para isteyerek darp eden şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, Velibaba Mahallesi Yakacık Caddesi'ndeki bir petrol istasyonunda meydana gelen kadına şiddet olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.
Ekiplerce, şiddet gören N.C. (52) ile yapılan görüşmede, oğlu H.C'nin (32) kendisini bıçakla tehdit edip para istediği, darbederek telefonunu zorla aldığı belirlendi.
Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin sorgulamasında 16 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli, "gasp, tehdit" suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.