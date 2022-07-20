Pendik'te ağaç seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi - Haberler

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Pendik'te ağaç seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pendik'te ağaç seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi

İstanbul Pendik'te rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü.

İstanbul Pendik'te rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Sokak trafiğe kapanırken, ağaç itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.

Olay, Pendik Yeni Mahalle Begonya Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmanın bahçesinde bulunan ağaç, seyir halindeki minibüsün üzerine devrildi. O esnada vatandaşlar panikle minibüsten inerken, çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlatırken, sokak trafiğe kapatıldı.

"Seyir halinde geliyorduk, birden üstümüze ağaç devrildi"

Minibüs şoförü Cemal Bektaş, "Duraktan çıkış yaptık. Seyir halinde geliyorduk, birden üstümüze ağaç devrildi. Nasıl olduğunu anlamadık bile. Minibüste yolcular vardı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Çok şükür bize de bir şey olmadı" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Pendik 3. Sayfa Haberler

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