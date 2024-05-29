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Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti şüphelisi tutuklandı

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Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili şüpheli Bilal D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili şüpheli Bilal D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te 27 Mayıs günü konteynere çöp atan bir vatandaş parçalara ayrılmış ceset buldu. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu anlaşıldı. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüpheli Bilal D. dün gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Tutuklandı

Savcılık şüpheli Bilal D.'yi tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, şüpheli adamın "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pendik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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