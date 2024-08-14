Pendik'te 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler tüm çatıyı bir anda sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.15 sıralarında Çamçeşme Mahallesi Ayan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL