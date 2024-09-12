Üye Girişi
Haberler

Pendik'te 17 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te yaklaşık 45 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki genç kızdan bir daha haber alınamadı. Endişeli aile, kızlarının güvende olduğu haberini bekliyor.

Pendik'te yaklaşık 45 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki genç kızdan bir daha haber alınamadı. Polise kayıp başvurusunda bulunan endişeli aile, kızlarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Pendik'te annesi ve babasıyla birlikte yaşayan 17 yaşındaki Ayla Gurbanova, 29 Temmuz tarihinde protez tırnak yaptırmak için evden çıktı. Eve dönmek üzere dolmuş durağına yürürken annesiyle konuşan genç kızdan o andan sonra bir daha haber alınamadı. O konuşmadan sonra bir daha kızıyla iletişim kuramayan ve kızının telefonunun kapalı olduğunu belirten anne Mihricemal Kurt, ne akrabalarının ne de kızının arkadaşlarının Ayla ile o günden sonra iletişim kuramadıklarını söyledi. Aile, neredeyse 45 gündür kayıp olan kızlarından gelecek bir haberi bekliyor.

Anne Mihricemal Kurt, "Gören bilen varsa lütfen bizimle iletişime geçsin. Neredeyse 50 gün oldu haber alamıyorum. Sabah saatlerinde 10.30 gibi evden çıktı, Pendik'e protez tırnak yaptırmaya gitti, o günden beri daha da haber alamadık, kimse görmemiş. Kahvaltı yaptık, beraber oturduk 'Anne ben gideyim' dedi. En son aradığımda 'Anne ben dolmuş durağına doğru gidiyorum' dedi. Ben eczaneyle bakkala uğrayacaktım, 'Tamam ben uğrar alır gelirim' dedi. En son konuşmamız bu oldu. Telefonu daha sonra tamamen kapandı, bir daha ulaşamıyoruz. Önceden iki kere gitti, ikisinde de kendisi geldi, en fazla 2 gün kaldı. Arkadaşına gitmişti. Arkadaşıyla da konuşuyoruz 'Benle iletişime geçmedi' dedi. Kendi halinde bir kızdı. Gören bilen varsa arasın, kızımın bulunmasını istiyorum, yardımcı olun. Anneciğim beni görüyorsan eğer çık gel bak perişanım. Bildiğimiz herhangi bir düşmanımız da yok, eşim de zaten kendi halinde bir insan. Ben de evden çıkmıyorum. Artık kızımın hayatından şüpheleniyorum. Allah Narin'i nur içinde yatırsın, yapanların elleri kırılsın, inşallah benim kızım da bir an önce bulunur. Gidebileceği her yere baktık sorduk, akrabalara da sorduk, kızım kimseyi de aramamış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Pendik Yaşam

Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı

 Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı

 Adalet Bakanı Tunç: Yeni bulgular var, katillerin kim olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor

Katil bulundu mu? "Yeni bulgular var" diyen Bakan Tunç sinyali verdi
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Diyanet İşleri Başkanı kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? Ankara su kesintisi sorgulama 12 Eylül: Ankara su kesintisi nasıl öğrenilir? ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Leyla dizisi hangi gün, saat kaçta başlıyor? NOW Leyla dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 12 Eylül İstanbul su kesintisi sorgulama! İstanbul su kesintisi hangi ilçelerde olacak? İBB BESLENME DESTEĞİ! İBB beslenme desteği nedir? İBB beslenme desteğine nasıl başvurulur? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 12 EYLÜL: Kargolar saat kaça kadar açık? Kargo çalışma günleri ne zaman? Uzay Komutanlığı nedir? Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na mı atandı? TOKİ AFAD DEPREM KONUTLARI SONUÇLARI TOKİ deprem konutları sonuçları açıklandı mı? TOKİ Deprem konut kura sonuçları isim listesi! BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte 2024? Tarsus Belediye Başkanı kim? Ali Boltaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Beşiktaş maçı şifresiz mi?
title