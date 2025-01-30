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Pendik Marina'da Yakıt Deposunda Yangın Çıktı

Pendik Marina'da Yakıt Deposunda Yangın Çıktı
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Pendik Marina'da teknelerin yakıt deposunda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Pendik Marina'da yakıt deposunun bulunduğu bölümde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Pendik marinada saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, teknelerin yakıt deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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