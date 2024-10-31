Pendik Açıklarında Kuru Yük Gemisinde Yangın Çıktı

Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde seyir halindeki Panama bandıralı FG Sevil adlı kuru yük gemisinde saat 12.00 sıralarında çıktı. İhbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL