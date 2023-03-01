Pencereden düşerek ölen genç toprağa verildi 3. Sayfa Haberleri Samsun'da apartmanın 11'nci katın balkonundan düşen genç Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Samsun'da apartmanın 11'nci katın balkonundan düşen genç Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi. Olay, dün Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Apartmanın 11. katında ikamet eden Ahmet Faruk Eren (23), balkondan sarkarken dengesini kaybederek düştü. Vatandaşlar tarafından yerde yatarken fark edilen Eren, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Eren, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Eren, öğlen namazını müteakip Hacı Yusuf Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından hastane mezarlığında defnedildi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Faruk Eren Samsun İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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