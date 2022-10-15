Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Samsun'da pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Samsun'da pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 81 yaşındaki Alime Çakıroğlu, evlerinin 3. katındaki pencereden yere düştü. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Alime Çakıroğlu'nun yakınları pencerenin açık olduğunu fark edip, aşağı baktıklarında yaşlı kadının yerde olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çakıroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Pencereden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.