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Pencereden düşen kadını ölümden büfenin tentesi kurtardı

3. Sayfa Haberleri

Pencereden düşen kadını ölümden büfenin tentesi kurtardı

Samsun'da pencereden düşen kadını ölümden üzerine düştüğü büfenin tentesi kurtardı.

Samsun'da pencereden düşen kadını ölümden üzerine düştüğü büfenin tentesi kurtardı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi Z.A.(30), birinci kattaki dairenin penceresinden önce alttaki büfenin tentesinin üzerine, ardından da yere düştü. Büfenin tentesinin hızını kestiği kadın tente sayesinde ölümden döndü. Arkadaşı tarafından özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Z.A. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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