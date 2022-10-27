Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Samsun'da 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen 22 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da 6. kattaki evlerinin penceresinden düşen 22 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Nurgül Yiğit, 6. kattaki evlerinin penceresinden yere düştü. Gürültü üzerine dışarı çıkan vatandaşlar genç kızın yerde yattığını fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nurgül Yiğit hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çarşamba Samsun Çay 3. Sayfa Haberler

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