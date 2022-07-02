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Pencereden düşen 5 yaşındaki Kuzey'den 14 gün sonra acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pencereden düşen 5 yaşındaki Kuzey'den 14 gün sonra acı haber geldi

Karaman'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Karaman'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 18 Haziran tarihinde akşam saatlerinde Kazım Karabekir Paşa Mahallesi 289. Sokak'ta bulunan 4 katlı Özüdoğru Apartmanı'nın 3'ncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar, mutfakta yemek yapmakta olan annesi F.Ü'den habersizce dışarı bakmak için sineklik takılı olan pencereye çıktı. Biranda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması üzerine küçük çocuk yaklaşık 13 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen Kuzey Ünüvar, tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kazım Karabekir Karaman 3. Sayfa Haberler

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